الحبس 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة الشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة في أوسيم.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 4258لسنة 2023أنه شرع في قتل جاره المجني عليه عامل، مع سبق الإصرار، واستخدم المتهم في الواقعة سلاح أبيض «سكين»، وذلك أثناء تشاجره معه داخل سوبر ماركت أسفل مسكنه، محدثا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، بعد طعنه في قدمه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، ثم فر هاربًا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من الأهالي، بسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشاجرة، وتم إسعاف المجني عليه واتهم جاره في الشروع بقتله لخلافات سابقة بينهما.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من للقبض على المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.