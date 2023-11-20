الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة الشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة في أوسيم.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 4258لسنة 2023أنه شرع في قتل جاره المجني عليه عامل، مع سبق الإصرار، واستخدم المتهم في الواقعة سلاح أبيض «سكين»، وذلك أثناء تشاجره معه داخل سوبر ماركت أسفل مسكنه، محدثا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، بعد طعنه في قدمه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، ثم فر هاربًا.

txt

السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

txt

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من الأهالي، بسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشاجرة، وتم إسعاف المجني عليه واتهم جاره في الشروع بقتله لخلافات سابقة بينهما.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من للقبض على المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

الحبس 6 سنوات قتل جاره اوسيم محكمة جنايات الجيزة خلافات الجيرة

مواد متعلقة

لحظة انتشال جثة شاب والبحث عن طفل في غرق سيارة بترعة المريوطية

انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

السيطرة على حريق نشب في عمود إنارة بمدينة نصر

لحظة إخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت (صور)

إصابة شخص إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية

حبس عصابة تخصصت فى سرقة رءوس الماشية بالجيزة 4 أيام

حبس عصابة خططت لسرقة مليون جنيه من سيارة شركة بالهرم

"سرقوا دراجته".. حبس 3 أشخاص تعدوا على عامل دليفرى بكرداسة

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

برلنتي عبد الحميد تخضع للتحقيق في نقابة المسرح والسينما.. فما السبب؟

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

هل تكتب أزمة غزة السطر الأخير فى النفوذ الأمريكى بالشرق الأوسط؟

انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟