السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

السجن المشدد
السجن المشدد

عاقبت  محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم  عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

بداية أحداث القضية ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 25 كبس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وسلاح أبيض ونارى وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وحيازته للسلاح النارى وعدد من الطلقات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد الاتجار الشابو وجوهر الميثامفيتامين مركز جزيرة شندويل

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