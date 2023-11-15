حبس 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الشروق

قررت جهات التحقيق فى الشروق وبدر، حبس 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1،800 كجم لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (سائق، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (5 كجم لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (1،500كيلو جرام لمخدر الحشيش).