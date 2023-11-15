الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الشروق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق فى الشروق وبدر، حبس 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1،800 كجم لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (سائق، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (5 كجم لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (1،500كيلو جرام لمخدر الحشيش).

الشروق وبدر حبس 4 متهمين الاتجار المواد المخدرة مخدر الحشيش

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