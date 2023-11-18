السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

ارشيفية
ارشيفية

قضت  محكمة جنايات جنوب الجيزة،معاقبة  10 متهمين من عائلة واحدة بالحبس عامين، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقرية العزيزية في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وتضمن الحكم وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 17838 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، للمتهمين 3 أشقاء ووالدهم ونجل أحدهما و5 من أبناء عمومتهم، يعملون بوظائف مختلفة وتبلغ أعمارهم ما بين 17 عاما وحتى 73 عاما،، تهمة استعراض  القوة ولوحوا بالعنف وسط المارة من أهالي وقاطنی محل تواجدهما بقرية العزيزية في مركز البدرشين، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش - وبندقية خرطوش، وذخائر مما تستخدم عليهما بغير ترخيص واستخدموه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين حازوا أيضا أسلحة بيضاء "سنجة وشومة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

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