السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين فى "استعراض القوة" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة 10 متهمين غيابيا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ووضعم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة البيضاء، بعد اتهامهم باستعراض القوة والتسبب في إصابة شخص بعاهة مستديمة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة على قطعة أرض، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.



بداية الواقعة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 8673 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بنشوب مشاجرة وتبادل المتهمين التعدي علي بعضهم البعض، بالأسلحة البيضاء والعصي، بدائرة القسم.