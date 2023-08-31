الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين فى "استعراض القوة" بالإسكندرية

محاكم الاسكندرية
محاكم الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة 10 متهمين غيابيا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ووضعم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة البيضاء، بعد اتهامهم باستعراض القوة والتسبب في إصابة شخص بعاهة مستديمة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة على قطعة أرض، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
 

بداية الواقعة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 8673 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بنشوب مشاجرة وتبادل المتهمين التعدي علي بعضهم البعض، بالأسلحة البيضاء والعصي، بدائرة القسم.


تحريات المباحث مشاجرة علي قطع أرض  
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، إلى أنه على إثر بلاغات من الأهالي بنشوب مشاجرة بقرية الحرية مريوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين المتهمين كل من " ع.ع.ع" و " م.ع.ع" و" ا.ع.ع" و" ص.ع.ع" و"ض.ص.ش" و" ر.م.ه" و" ه.م.ه" و" ع.م.ه" و" ا.م.ه" و"ا.م.ه"، بحوزتهم أسلحة بيضاء والعصي مما أدى إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة بنسبة 10 %، وتبين أنه عقب نشوب مشادة كلامية بين المتهمين بسبب الخلاف على قطعة أرض مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهم والتعدي على بعضهم البعض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتهم، والتي أصدرت حكمها على المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية عاهة مستديمة قسم شرطة العامرية ثان الإسكندرية النيابة العامة

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