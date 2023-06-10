الحبس 3 سنوات لحداد قتل شخصا فى مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من المتهم " م.ال.ف" بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه في واقعة ضرب أفضي الي موت، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.



وترجع أحداث القضية رقم 18873 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه وعلي أثرها توفي المجني عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أن التحريات السرية أكدت أن المتهم "م.ال.ف"'حداد ، تعدي علي المجني عليه " ع.م.ط" وذلك اثر مشادة بينهما تطورت الي مشاجرة ، فقام المتهم بأن قصد إصابة المجني عليه مستخدما سلاح أبيض حنصر ملوحا به في وجه المجني عليه محاولا التعدي عليه وما أن اظفر به حتي عاجله بضربة بذلك السلاح استقرت في ذراعه الايسر ، وتركه وفر هاربا وتم نقل المجني عليه الي المستشفي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من الصفة التشريحية للمجني عليه ، إصابته بالعضد الأيسر إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من قطع غائر ،وقد فقد كمية كبيرة من الدماء اثر إصابته بقطع بالاوعية الدموية ، مما أدت إلي زيادة ضربات القلب والتنفس حتي فشلها وتوقفها عن العمل ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مما أسند إليه بالاتهام الاول وبمعاقبته بالحبس مع الشغل عامين مما أسند آلية بباقي الاتهامات، وغلق المركز محل الواقعة ، وذلك في اتهامه بالاشتراك في ضرب افضي الي الموت شخص داخل مركز لعلاج الادمان بدون ترخيص، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 33090 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد بوصول المجني عليه الي أحدي المستشفيات وبه إصابات متفرقة بأنحاء الجسم بعد التعدي علية ، داخل أحدي المصحات غير المرخصة.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أن المجني علية " أ.ص.ع" ، كان يعالج من الادمان بمصحة غير مرخص نشاطها، ويوم الواقعة تولدت الي المجني علية نية الهروب من المصحة، فصعد الي اعلي العقار بالمصحة وسقط أرضا، اللي أن المتهم " م.م.ع"، عاطل، وآخرين تمت محاكمتهم تمكنوا من ضبطه، وقام المتهم وباقي المتهمين بالتعدي علية بالضرب بالأيدي والارجل ردعا له ولبقية النزلاء بتلك المصحة غير المرخصة.