"تعليم القاهرة": جاهزون للانتخابات الرئاسية غدًا

أنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، استعدادات المدارس المُخصصة للجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انطلاقها غدًا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: "مستعدون للانتخابات الرئاسية في ٤١١ لجنة عامة، و٤٥ لجنة وافدين في ٩٦١ لجنة فرعية".

اقرأ أيضًا:

وأكد موسى، التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، مشددًا على تواجد مديري عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كل العقبات.

وحث مدير المديرية، جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجدول الزمني لانعقاد الانتخابات، حيث يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز يوم 18 ديسمبر الجاري، عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، حيث يتم عقد مؤتمر صحفي يحضره كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والعالمية للإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة.