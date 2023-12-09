مدير تعليم مطروح: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية واجب قومى

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عدة اجتماعات مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية "عام/ فني" بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وذلك لاستعراض اللمسات النهائية لانطلاق الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية صباح غد الأحد.

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وشدد وكيل الوزارة على مديري المدارس بضرورة المشاركة الإيجابية للمعلمين والإداريين بكل مدرسة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مشاركة أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني ممن لهم حق التصويت الانتخابي، وذلك لضمان ممارسة حقهوقهم الدستورية.

واختتم "شحاتة" الاحتماع بتأكيده أن المشاركة في الانتخابات واجب قومي على جميع أبناء الوطن من أجل استكمال مسيرة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة بكل المجالات.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجدول الزمني لانعقاد الانتخابات، حيث يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز يوم 18 ديسمبر 2023 عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، حيث يتم عقد مؤتمر صحفي يحضره كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والعالمية للإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة.

يخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم:

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه الانتخابي السلم.