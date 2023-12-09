الأنبا باسيليوس يترأس يوم الدعوات بكنيسة السيدة العذراء بأبوان

ترأس مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، يوم الدعوات، لكنائس المنطقة البحرية بالإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

أقيم اليوم تحت شعار "أحبني.. اختارني.. فتبعته"، بإشراف لجنة الدعوات بالإيبارشية، بقيادة الأب أبوالخير بشرى، كما شارك أيضًا الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة.

وألقى عظة اليوم بعنوان "الله هو خالقك وهو يستخدمك وأنت له"، كما قدم الأب أبوالخير، نبذة حول "تساعية الدعوات"، كما أعطت الأخت سمرية، من رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب المقدس، كلمة عن دعوتها للرهبنة.

تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، بالإضافة مجموعات العمل، وعرض رؤى متعددة حول الدعوات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ويعد شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك »، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

ويشتهر شهر كيهك بـ"شهر سبعة وأربعة"، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ7 “ثيؤطوكيات”، تعنى تمجيد للعذراءوالـ4 “هوسات”، تعنى تسبحة، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمى نسبة للسيدة العذراء.