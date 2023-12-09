السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مينا يترأس اجتماع مجمع كهنة غربى كندا

كنيسة
كنيسة

عقد مجمع كهنة إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت في برلنتون، بحضور الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "أهمية النقاوة في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.


من جهتها نظمت كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة مؤتمر الخدمة العام الأول بها، تحت عنوان "فَفتحَ فاهُ وعَلَّمَهُمْ" في الفترة من الخامس حتى السابع من ديسمبر الجاري.
بجانب صلاة القداس الإلهي شمل المؤتمر محاضرات عن موضوعه، والتي ألقاها عدد من الآباء كهنة الكنيسة، كما تضمن مناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة.


هذا واختتم المؤتمر الذي شارك فيه ٥٥٠ خادما وخادمة من أبناء الكنيسة بتوزيع الهدايا على الفائزين في مسابقة الكتاب المقدس. 


يُذكر أن مؤتمر الخدمة العام التالي للكنيسة سيُعقد في مارس المقبل.
 

عيد استشهاد أبي سيفين في غربي كندا

وكانت قد احتفلت كنيسة الشهيد أبي سيفين بمدينة وينيبيج بتذكار استشهاد شفيعها، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، حيث صلى نيافته العشية وطيب رفات الشهيد مساء الاثنين الماضي، وفي اليوم التالي صلى نيافته القداس الإلهي، وسام خلاله الشماس الدكتور أشرف وجيه جبران في درجة دياكون "شماسًا كاملًا" باسم دياكون رويس.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ويعد شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر الأكثر روحانية والأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي؛ نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتابا خاصا يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

 

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