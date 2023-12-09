الأنبا بيمن يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: لا تتكاسل

حرص عدد من قادة الكنائس المسيحية بمصر والنشطاء الأقباط على تشجيع ودعم المصريين للمشاركة بالتصويت في الأنتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد.

إذ حث الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، في فيديو له شعب إيبارشية نجع حمادي على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والقيام بالدور الوطني تجاه البلاد.

وقال الأنبا بيمن في تصريحاته خلال الفيديو: من قلب دير الأنبا بضابا بنجع حمادي أطلب منكم وأترجاكم، أن يقوم كل فرد بدوره الوطني تجاه بلادنا الغالية مصر، الذي قال عنها البابا الراحل شنودة الثالث«مصر وطنًا يعيش فيينا»، كما قال عنها البابا تواضروس الثاني« أن العالم كله في يد الله، أما مصر في قلب الله».

وتابع: أن مصر أرض مباركة ومقدسة كما قال عنها الكتاب المقدس«مبارك شعبي مصر»، فهي أرض القديسين الذي عاش عليها قديسو وشهداء الكنيسة فإن كل أرض مصر أرضًا مقدسة ففي سيناء تحدث الله مع موسي النبي بها، فإن كل حدود وأراضي مصرنا الحبيبة محفوظة، فقم ايها الحبيب أنت وأهل بيتك أن تذهب وتدلي بصوتك في الأنتخابات الرئاسية، وهو أقل مانقدمه لبلادنا ونسند به جنود مصر المتواجدين على الحدود وفي سيناء وفي كل مكان، وأن نقول لهم شعب مصر خلفكم وخلف القيادة السياسية الذي أخذت قرار عظيم للغاية لحماية أمن مصر القومي، فلاتتغيب ولا تتكاسل ولا تعطي لنفسك عذرًا أو مرضًا، فلا تتكاسل في تأديه وجباتك.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ الأحد وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.