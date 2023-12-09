السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بيمن يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: لا تتكاسل

الانبا بيمن
الانبا بيمن

حرص عدد من قادة الكنائس المسيحية بمصر والنشطاء الأقباط على تشجيع ودعم المصريين للمشاركة بالتصويت في الأنتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد.

إذ حث الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، في فيديو له  شعب إيبارشية نجع حمادي على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والقيام بالدور الوطني تجاه البلاد.

وقال الأنبا بيمن في تصريحاته خلال الفيديو: من قلب دير الأنبا بضابا بنجع حمادي أطلب منكم وأترجاكم، أن يقوم كل فرد بدوره الوطني تجاه بلادنا الغالية مصر، الذي قال عنها البابا الراحل شنودة الثالث«مصر وطنًا يعيش فيينا»، كما قال عنها البابا تواضروس الثاني« أن العالم كله في يد الله، أما مصر في قلب الله».

وتابع:  أن مصر أرض مباركة ومقدسة كما قال عنها الكتاب المقدس«مبارك شعبي مصر»، فهي أرض القديسين الذي عاش عليها قديسو وشهداء الكنيسة فإن كل أرض مصر أرضًا مقدسة ففي سيناء تحدث الله مع موسي النبي بها، فإن كل حدود وأراضي مصرنا الحبيبة محفوظة، فقم ايها الحبيب أنت وأهل بيتك أن تذهب وتدلي بصوتك في الأنتخابات الرئاسية، وهو أقل مانقدمه لبلادنا ونسند به جنود  مصر المتواجدين على الحدود وفي سيناء وفي كل مكان، وأن نقول لهم شعب مصر خلفكم وخلف القيادة السياسية الذي أخذت قرار عظيم للغاية لحماية أمن مصر القومي، فلاتتغيب ولا تتكاسل ولا تعطي لنفسك عذرًا أو مرضًا،  فلا تتكاسل في تأديه وجباتك.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ الأحد وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

قادة الكنائس المسيحية النشطاء الأقباط تشجيع ودعم المصريين الانتخابات الرئاسية للمشاركة بالتصويت الأنبا بيمن

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد مدرسة الشمامسة بالإيبارشية

اليوم الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ شهر كيهك 2023.. والأنبا يؤانس يترأس سهراته بالمحرق

الهيئة الإنجيلية تناقش تعزيز فرص التعلم والتشبيك في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بالمنيا

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس شارل غارنييه – اليسوعي الشهيد في كندا

البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيسنتي وأسقف الجيزة

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس منح درجة المرتل لشمامسة كنيسة القديس مرقس بالعبور

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس نويل شابانيل الكاهن الشهيد

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

باحث في الشئون الإسرائيلية يكشف لغز الصور العارية للأسرى الفلسطينيين

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة