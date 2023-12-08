الانتخابات الرئاسية.. 9376 مركزًا انتخابيًا لاستقبال 65 مليون ناخب خلال 3 أيام

تنطلق بعد غد الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

528 متابعًا إعلاميًا دوليًا

وتشهد الانتخابات الرئاسية تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري)، وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل اهتمام إعلامي كبير، حيث حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة، وذلك بعد أن تقدموا بطلب للهيئة في هذا الصدد.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن تيسييرات لكبار السن ذوي الهمم لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية ما يحول تكبيدهم مشقة وعناء الإدلاء بأصواتهم.

بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل"

كما أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المقار الانتخابية مزودة بإرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع، وكذلك بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

كما أتاحت "الوطنية للانتخابات" حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

تصويت المصريين بالداخل

يذكر أن الجدول الزمني حدد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالداخل، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج والذي أقيم أيام 1 و2 و3 ديسمبر في 137 مقرًا تابعًا للبعثات الدبلوماسية المصرية في 121 دولة بمختلف أنحاء العالم، والتي شهدت إقبالًا طوال أيام التصويت.