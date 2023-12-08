الأنبا توما حبيب يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

التقى الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج أعضاء رابطة المحامين بسوهاج من كافة الطوائف المسيحية.

وفي كلمته، تأمل الأب المطران في فضيلة روحية لزمن الميلاد وهي الصمت، ثم تابع حديثه حول أهمية المشاركة السياسية في الحياة العامة وممارسة الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور بنص المادة 87 أن لكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.

وحث نيافته المشاركين من المحامين على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة كواجب وطني وأمانة ومسئولية تجاه الوطن.

وختامًا تم تكريم قامات من المحامين الذين وهبوا حياتهم من أجل تحقيق العدالة وتركوا بصمة في عملهم.

ومن جهته، حث قداسة البابا تواضروس الثاني المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي، تُقام مطلع الأسبوع المقبل (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء) داخل مصر.

وقال قداسة البابا، خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، وأضاف: "نحن نقول «مش هسيب حقي».

ووجه قداسته النداء لكل المصريين والأقباط مؤكدًا بأن المشاركة هي ما يهم.

وشجع قداسة البابا الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام.

وأضاف: "نشجع كل المصريين لتكون صورة الانتخابات صورة جديرة بمصر".

وقال قداسته: "نخصص صلوات شهر كيهك لبلادنا وسلامة أرضنا وسلام العالم"، ثم أكد ثانيةً: "لازم كلنا نشتغل ونشترك في الانتخابات.. لا تهمل في حقك وحق وطنك".

كان قداسة البابا تواضروس قد شجع في اجتماع الأربعاء الأسبوع الماضي، على التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للمصريين في الخارج، والذي أتيح خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري في ١٢١ دولة، ودعا المصريين في الداخل في اجتماع الأربعاء أمس، إلى الأمر ذاته.