الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكري: "الوطنية للانتخابات" وفرت ضمانات نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية

طارق شكري
طارق شكري

حث النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،، جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستخدام الحق الدستوري والقانوني لكل مواطن مصري، يعي أهمية مشاركته في هذا الاستحقاق المرتبط بمصير دولة لمدة 6 سنوات قادمة، فضلا عن ضرورة المشاركة من منطلق حق كل مواطن في ممارسة حقه السياسي الذي كفله له الدستور والقانون، وبقوة من أجل استكمال مسيرة الوطن ومعركة التنمية والمضي معا نحو طريق الجمهورية الجديدة.

وأكد “شكري” في تصريحات له، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ملقاه على عاتق المصريين وعلى الجميع تلبية هذا الواجب ومباشرة كل مواطن لحقوقه السياسية، وذلك في إطار الخطوات الإيجابية التي بذلتها القيادة السياسية طيلة السنوات الأخيرة الماضية تجاه تحسين مسار عملية الإصلاح السياسي.

ولفت وكيل “إسكان النواب” إلى أن توعية الناخبين والاحتشاد بقوة أمام اللجان الانتخابية أكبر ضمانة لنجاح المشهد الانتخابي وتصدير صورة إيجابية عن مشاركة المصريين في العرس الانتخابي، قائلا: الانتخابات الرئاسية ستؤكد الاصطفاف الوطنى لكل أطياف النسيج المصري.

واختتم المهندس طارق شكري: "الهيئة الوطنية للانتخابات استعدت بكافة الإجراءات والتيسيرات الممكنة لكافة فئات الشعب المصري للمشاركة وممارسة حقهم الدستوري، مع توافر الضمانات لإدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية ستكون محط أنظار العالم.

من جانبه طالب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، جموع المصريين بالداخل بالتدفق على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمجرد انطلاق مارثوان الانتخابات، قائلا: المصريون بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية.

وقال نصار، في تصريح له اليوم، أن ما شهدته عملية التصويت للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، وحرص مختلف الفئات على المشاركة رغم سوء الطقس والأحوال الجوية، يعكس مدى وعي المصريين بطبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة والتي تحتاج لدعم قرارات الدولة.

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