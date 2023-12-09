عزام شعث لـ"الدستور": مصر تدعم الوجود الفلسطيني.. وحرب إسرائيل على غزة فشلت

أكد المحلل السياسى الفلسطينى الدكتور عزام شعث، أن موقف مصر داعم للقضية الفلسطينية تاريخيا ورافض للتهجير والتصدي لما يجري الآن ضد قطاع غزة، وهو موقف مهم اتبعته الدولة المصرية في مواجهة سياسات إسرائيل ومن أجل الحفاظ على القضية.

عزام شعث: مصر تقوم باداور مهمة لتثبيت الفلسطينين فوق أرضهم

وأشار شعث في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مصر تحافظ على أمنها القومي وأراضيها ومن حقها، ولكنها تقوم بأداور مهمة لتثبيت الفلسطينيين فوق أرضهم والفلسطينيون يدركون الموقف المصري الرافض للتهجير لأنهم يدركون أن الاحتلال ضمن مشروعه استهداف القضية وبذل جهود كبيرة من أجل التهجير، وإقامة منطقة عازلة وتصفية القضية من محتواها.

وحول الموقف المصري في الوساطة والتهدئة قال شعث إن الدور المصري هام في دعم فلسطين وعلى امتداد السنوات الاخيرة ومنذ ادية الصراع تقوم مصر بأداور مهمة في تمكين الفلسطينيين والوساطة من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات الحروب.

وأشار إلى أن مصر قامت بأدوار مهمة يقدرها الفلسطيني حق التقدير أنها الشقيقة الكبرى التي واصلت تحديها لسياسات إسرائيل وفتحت معبر رفح أمام الفلسطينيين واستقبال الجرحى.

وشدد شعث على أن مصر تقوم بأداور قومية عربية مهمة فالموقف المصري في التهدئة موقف استراتيجي يقوم على خفض الصراع بين الجانبين حتى يكون هناك تهدئة أو تجنيب المدنيين الحرب ووقف إسرائيل عدوانها على إسرائيل، ومصر تمهد لدور مهم ينتهي باقامة الدول الفلسطينية وتسوية سياسية ناجزة، وأن يحتكم الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على مسار التسوية السياسية المعطل منذ 2014 وهو دور مهم وفاعل وحيوي.

شعث: الفيتو الأمريكي في مجلس الامن تفويض لدعم اسرائيل

واعتبر شعث أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن تفويض من واشنطن التي تدعم اسرائيل سياسا وعسكريا، فالدعم التقليدي تقوم به اسرائيل وليس ادارة جو بايدن وحسب وانما الادارة الامريكية دائما، والفيتو هو تفويض مفتوح لاسرائيل من أجل تقوم ما بتقوم به من قتل وابادة وتهجير وسياسة العقوبات الجماعية.

وتابع: "واشنطن عندما تقول انها تدعو اسرائيل للحفاظ على المدنيينن تكذب في ذلك ولاتقوم باجراءات ضغط في ذلك، واشنطن ماضية في سياستها من أجل دعم اسرائيل واظهار رسالة دعم وقوة لاسرائيل، لقتل الاطفال والنساء الفلسطينيين".

وأكد شعث أن العدوان الحالي على غزة لن يتوقف الا عندما تقوم اسرائيل بتحقق اهدافها ولم تتمكن من تحقيق اهدافها حتى الان، حيث لم تصل للقادة الفلسطينيين و لم تنهي حكم حماس ولم تخرج كافة الاسرى كما فشلت في مستشفى الشفاء أيضا وهي الان تقوم باجتياح كبير لخان يونس، وتقوم باستخدام الزوراق البحرية والغارات الكثيفة، وهكذا تمضي اسرائيل عندما تكون مدعومة من اوشنطن و ستواصل اعمالها في قطاع غزة دون وقف و العدوان لن يتوقف دون ضغط دولي وصفقات لاطلاق سراح الاسرى في غزة .

وشدد الخبير الفلسطيني على أن اسرائيل واهمة في تحقيق اي انجاز باستخدام الالة العسكرية، ليس في عدوانها الحالي ولكن على امتداد السنوات الماضية لم تحقق اسرائيل ايا من اهدافها، فهي بالفعل قامت بتهويد الاراضي الفلسطينية واستمرار القصف ومحاولات لبناء وجدار عازل في غزة ولكن الاهداف الحقيقية لم تتحقق بعد، بدليل لم تمحو الشعب ولا القضية.