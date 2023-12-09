اليوم 64 من العدوان.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر فادحة بغزة
لليوم 64 على التوالي، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في سياق معارك "طوفان الأقصى"خوض معارك شرسة وضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف مناطق قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية على مدار الساعة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية أوقعت المقاومة الفلسطينية في صفوف قوات الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والخسائر، لا تعلن عنها إسرائيل، في محاولة منها للتعتيم على مدى صعوبة تحقيق هدفها المعلن منذ بدء الحرب قبل شهرين.
في هذا الإطار، تلقي "الدستور" الضوء على إنجازات الفصائل الفلسطينية في محاور القتال الساعات الماضية، وكانت أبرزها وفق البلاغات العسكرية للمقاومة ما يلي:
- إفشال محاولة تحرير الجندي الأسير ساعر باروخ أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الإسرائيليين.
- تفجير منزل تحصن فيه عشرات الجنود بالعبوات الناسفة وقذيفة مضادة للأفراد في محور شرق خان يونس.
- قصف تل أبيب وتجمع "مفتاحيم" برشقات صاروخية.
- استهداف قوة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في حي الزيتون بمدينة غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة.
- استهداف 3 آليات بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس.
- استهداف جيب عسكري بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
- استهداف 9 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- تدمير واستهداف 3 ناقلات جند في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".
- استهداف تجمع للجنود بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس.
- دك تحشدات جنود شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- دك تحشدات جنود متوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.
- تفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تليفزيونية وتفجيرها فور وصول جنود الاحتلال، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس مجلس الحرب الإسرائيلي غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين.
- قصف مستوطنة سديروت بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.
- استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
- استهداف قوة متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خانيونس.
- استهداف تجمع للجنود في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.
- إفشال سعي قوات الاحتلال في اقتحام عمق مخيم جباليا وتم تدمير عدد كبير من آلياتهم المتوغلة عند تخوم المخيم.
- خوض اشتباكات شرسة في الفالوجا ومشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى تراجع قوات الاحتلال.
- استهداف 9 آليات عسكرية وناقلتي جند وجرافة عسكرية من نوع D9 في محاور التقدم شمال القطاع وفي غزة ودير البلح وخانيونس.
- قصف المدن المحتلة ومغتصبات الغلاف والمواقع العسكرية الصهيونية برشقات صاروخية.
- تدمير دبابة بعبوة "ثاقب" واستهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في محور التقدم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
- قصف تجمعات للجنود في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
- استهداف آلية عسكرية بقذيف "تاندوم" في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.
- الاشتباك بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خان يونس ودير البلح.