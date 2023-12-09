اليوم 64 من العدوان.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر فادحة بغزة

لليوم 64 على التوالي، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في سياق معارك "طوفان الأقصى"خوض معارك شرسة وضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف مناطق قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية على مدار الساعة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أوقعت المقاومة الفلسطينية في صفوف قوات الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والخسائر، لا تعلن عنها إسرائيل، في محاولة منها للتعتيم على مدى صعوبة تحقيق هدفها المعلن منذ بدء الحرب قبل شهرين.

في هذا الإطار، تلقي "الدستور" الضوء على إنجازات الفصائل الفلسطينية في محاور القتال الساعات الماضية، وكانت أبرزها وفق البلاغات العسكرية للمقاومة ما يلي: