السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. المُقاومة الفلسطينية تستهدف "تل أبيب" بعدد غير مسبوق من الصواريخ

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، رشقة كبيرة من الصواريخ على "تل أبيب" الكبرى والمدن في أنحاء إسرائيل، بكثافة غير مسبوقة، وهي أكبر بكثير حتى من تلك في الأسبوع الأول من عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة في "تل أبيب" الكبرى ومنطقة المركز. 

وقالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" - في بيان صحفي - " إن القصف يأتي ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأضافت الكتائب أن قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وذكرت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 6 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في منطقتي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة، كما تم استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في حي الزيتون بمدينة غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة.

بدورها، أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان"، مقتل جنديين إسرائيليين جدد في قطاع غزة، ليصبح العدد المعلن عنه اليوم أربعة، وليرتفع العدد المعترف به إلى (96) جنديًا إسرائيليا من بداية العملية البرية على القطاع في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

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