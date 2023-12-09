رئيس محكمة البحر الأحمر: جاهزون للانتخابات الرئاسية.. والتصويت حق لكل مصري

أعلن المستشار على أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبحر الأحمر، جاهزية لجان البحر الأحمر العامة والفرعية للانتخابات، وتم توزيع القضاة وتسكينهم لاستلام اللجان تهميدًا لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر خلال لقاء صحفي مفتوح بصحفيي ومراسلي القنوات بالبحر الأحمر، أنه تم التأكيد من جميع الاستعدادات وجاهزيتها التىتعين الناخب على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، حيث تم تزويد جميع اللجان ذو الاحتياجات الخاصة على الإدلاء باصواتهم والمهمات الخاصة بالماء والكهرباء.

وأضاف رئيس المحكمة، أن البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة، و82 لجنة فرعية، وهناك في كل لجنة فرعية قاضي، وهناك قضاه احتياطيين بجانب القضاة في اللجان العامة وللجنة العامة الرئيسية، وذلك في حال حدوث أي ظرف مفاجئ للقضاة الأساسيين باللجان.

وأوضح أن تم توفير وسائل مواصلات للقضاء والموظفين داخل اللجان ونقلهم للجان جنوب البحر الأحمر بداية من مرسى علم والشلاتينوحلايب، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين الأجهزة المختلفة لخروج الانتخابات بشكل يليق بمكانة الدولة المصرية.

جاهزية لجان البحر الأحمر