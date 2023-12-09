السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس محكمة البحر الأحمر: جاهزون للانتخابات الرئاسية.. والتصويت حق لكل مصري

رئيس محكمة البحر
رئيس محكمة البحر الاحمر

أعلن المستشار على أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبحر الأحمر، جاهزية لجان البحر الأحمر العامة والفرعية للانتخابات، وتم توزيع القضاة وتسكينهم لاستلام اللجان تهميدًا لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر خلال لقاء صحفي مفتوح بصحفيي ومراسلي القنوات بالبحر الأحمر، أنه تم التأكيد من جميع الاستعدادات وجاهزيتها التىتعين الناخب على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، حيث تم تزويد جميع اللجان ذو الاحتياجات الخاصة على الإدلاء باصواتهم والمهمات الخاصة بالماء والكهرباء. 

وأضاف رئيس المحكمة، أن البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة، و82 لجنة فرعية، وهناك في كل لجنة فرعية قاضي، وهناك قضاه احتياطيين بجانب القضاة في اللجان العامة وللجنة العامة الرئيسية، وذلك في حال حدوث أي ظرف مفاجئ للقضاة الأساسيين باللجان.

وأوضح أن تم توفير وسائل مواصلات للقضاء والموظفين داخل اللجان ونقلهم للجان جنوب البحر الأحمر بداية من مرسى علم والشلاتينوحلايب، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين الأجهزة المختلفة لخروج الانتخابات بشكل يليق بمكانة الدولة المصرية.

جاهزية لجان البحر الأحمر
جاهزية لجان البحر الأحمر
جاهزية لجان البحر الأحمر
جاهزية لجان البحر الأحمر
رئيس محكمة البحر الأحمر البحرالأحمر الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الاستعدادات

مواد متعلقة

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المقار الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسى 2024

حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" لتقديم خدماتها لأهالى سفاجا

مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح على متن 30 رحلة طيران

البحر الأحمر تنهى استعداداتها للانتخابات الرئاسية بـ88 لجنة فرعية

وكيل تعليم البحر الأحمر: "صوتك لمصر" مبادرة وطنية من مؤسسة إعلامية هادفة تدعم الاستقرار

"صوتك لمصر".. عميد "حاسبات الغردقة": المشاركة بالانتخابات رسالة للعالم

أحد القيادات الشعبية بالبحر الأحمر: السيسي رجل المرحلة ونثق به

انطلاق فعاليات المؤتمر الشعبى لدعم السيسى بالغردقة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة (فيديو)

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة