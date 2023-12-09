السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات مركز السيطرة أمام اللجان الانتخابية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعاته لجاهزية مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ضمن الاستعدادات الخاصة  لبدء انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الأحد. 

وتابع محافظ بني سويف، اليوم، تدريب واستلام رؤساء القرى أجهزة البث المباشر، لبدء المتابعة الميدانية من أمام اللجان صباح الأحد، حيث سيتم إجراء بث مباشر متصل بشاشات مركز السيطرة للمتابعة الجيدة لسير العملية الانتخابية من أمام اللجان، للعمل بأقصى سرعة على تذليل أية معوقات قد تطرأ والتأكد من ضمان استمرار توافر كل التيسيرات اللازمة لانتظام إجراء العملية الانتخابية.

يذكر أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لتوفير كل التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من حيث تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكل مستلزمات العملية الانتخابية، حيث تم تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقرًا انتخابيًا، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

بني سويف الانتخابات الرئاسية محافظ بني سويف الوحدات المحلية مركز السيطرة والتحكم

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