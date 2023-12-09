فوائد السبانخ كثيرة.. اعرفها

يتسأل العديد من المواطنين عن فوائد السبانخ حيث يعد نبات السبانخ من ضمن المأكولات التي تحتوي على الكثير من الفوائد والمعادن وتمد الجسم بالطاقة لذلك تعتبر مصدر غذائي مهم.

ويتكون نبات السبانخ من 27.42 جرام من الماء، الكربوهيدرات 1.09 جرام، السكريات 0.13 جرام، الكالسيوم 30 مل جرام، الحديد 0.81 مل جرام، الماغنيسيوم 24 مل جرام، البوتاسيوم 167 مل جرام الفسفور 15 مل جرام، الصوديوم 24 مل جرام، الزنك 0.16 مل جرام، فيتامين ج 8.4 مل جرام.

تقوي عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم.. ما لا تعرفه عن فوائد السبانخ

ما لا تعرفه عن فوائد السبانخ

وهناك العديد من الأسباب لتسمية السبانخ بأنها مصدر للطاقة، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، ومحملة بالعناصر الغذائية الصحية وتدعم صحتك بعدة طرق، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة المعلومات التي لا تعرفها عن فوائد السبانخ وذلك وفقًا لموقع "Health line":

يحتوي نبات السبانخ على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك إليكم التفاصيل في السطور التالية:

تقوي عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم.. ما لا تعرفه عن فوائد السبانخ

1 - يساعد السبانخ على تنظيم ضغط الدم، إذ يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم والذي بدوره ينظم مستويات الصوديوم في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي.

2 - ومن فوائد نبات السبانخ المهمة الحفاظ على صحة ومظهر الجلد والشعر، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد، ما له أثر كبير في الحفاظ على رطوبة البشرة، والتقليل من ظهور حب الشباب.

3 - يساعد السبانخ على مقاومة هشاشة العظام والوقاية منها، إذ يعد السبانخ مصدر مهم للكالسيوم، والفوسفور، وفيتامين ك، وجميعها عناصر ضرورية لأجل تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.

4 - يعمل نبات السبانخ على تقوي عضلة القلب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لما يحتوي عليه من كمية كبيرة من الألياف والسوائل الضرورية لتحسين عملية الهضم.

5 - يستخدم السبانخ في الحميات الخاصة لخفض الوزن، وذلك لكونه غنيًا بالألياف والماء ما يعمل على زيادة الشعور بالإمتلاء والشبع، وغير ذلك أنها قليلة السعرات الحرارية.

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