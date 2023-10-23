خدعوك فقالوا "السبانخ مليئة بالحديد".. أطعمة تُجنبك الإصابة بفقر الدم

يبحث الكثيرون عن الأغذية الغنية بالحديد لرفع كفاءة جهاز المناعة، فهناك اعتقاد سائد بأن السبانخ أحد تلك الأطعمة الغنية بنسبة عالية من الحديد خلافًا للحقيقة.

وبحسب تقرير نشره موقع "هيلث"، فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الاعتماد عليها في للحصول على نسبة عالية من الحديد، منها البقوليات التي تعتبر أكثر المصادر الغنية به وتساعد في الحماية من التعرض للإصابة بفقر الدم، ومن أنواع تلك البقوليات، العدس الذي يحتوي على 6.6 ملغ من الحديد، والفاصوليا البيضاء، تحتوي على 6.6 ملغ من الحديد، الفاصوليا الحمراء وتحتوي على 5.2 ملغ من الحديد والحمص يحتوي على 4.7 ملغ من الحديد.

ووفقا للتقرير، فإن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بعض الخضروات مثل “الفلفل الألوان”، إذ يعتبر الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والفلفل الأخضر به نسبة عالية جدا من الحديد وكذلك الخضروات الداكنة مثل الجرجير والبقدونس والكزبرة والكرفس.

ومن ضمن الأطعمة الغنية بالحديد، البروتينات مثل اللحوم والكبدة وكذلك الدجاج، كما أن كبد الدجاج مصدر ممتاز جدا للحديد لذا يجب الحرص على تناوله بإستمرار، ومن ضمن الأطعمة الغنية بالحديد الرمان وكذلك البنجر والفروالة.

وتابع التقرير، أنه يجب على المرء الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد وذلك للحماية من الإصابة بفقر الدم الذي قد يتنج عنه التعرض للإصابة ببعض الأمراض ومنها أمراض القلب وكذلك أمراض المناعة.

وبالنسبة للأطفال والرضع فأن الإصابة بأمراض فقر الدم قد ينتج عنها تأخر النمو وفقا للمعدلات الطبيعية لذا يجب على الأمهات الحرص على منح إطفالهم ما يحتاجون إليه من الحديد وذلك للحفاظ على نموهم بالشكل الطبيعي.

ولفت التقرير إلي أنه يجب الحرص على تناول الحديد مع فيتامين "سي"، وذلك نظرا لأن فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة ويساعد الجسم على الإستفادة الكاملة منه دون تكسير الحديد بدون فائدة حقيقية للجسم.