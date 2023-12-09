السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

طعن
طعن

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، التحقيق في واقعة قتل شاب لوالده ووالدته بسبب خلافات مالية ثم قتل شقيقه وعامل لديه في منطقة حدائق المعادي.

مناظرة النيابة الجثث 

وتبين من مناظرة النيابة جثث الضحايا أنها لوالد ووالدة المتهم، في العقد السادس من العمر، بهما إصابات متفرقة بالجسم وتعفن رمي، كما أن الجثة الثالثة لشقيق المتهم بها طعنات نافذة بالجسم وضربات بالرأس، وطعنات لعامل.

تحقيقات النيابة 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم استدرجهما إلى أعلى عقارهم، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلافات المالية، فتعدى عليهما بسلاح وقتلهما، وعندما حضر نجلهما، صاحب محل دواجن، يطالب برؤيتهما استدرجه المتهم لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور، استدرجه المتهم وقتله، ليكون ارتكب مذبحة نتيجتها أربع جثث.
وتبين أن الخلافات بين المتهم وأسرته بسبب الميراث، حيث طعن والديه قبل أيام من اكتشاف الواقعة، وترك جثتيهما أعلى العقار حتى حضر شقيقه واكتشف جريمته.

تفاصيل اكتشاف الواقعة

وتبين من بلاغ لشاب تغيب والده ووالدته وشقيقه، عن المنزل منذ عدة أيام، بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
بفحص الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ، للوقوف على ملابساتها، تم العثور على جثث الثلاثة المُبلغ بتغيبهم، وآخر أعلى سطح العقار سكنهم في منطقة حدائق المعادي.

وتبين من التحريات والتحقيقات قيام نجل الأول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بسكين بسبب خلافات على الميراث، وألقى القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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