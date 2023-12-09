السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

الجنود الإسرائيليون
الجنود الإسرائيليون

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، إن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا كمعاقين.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير لها: الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية.. أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي، وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع. 

إصابات خطيرة

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليمور لوريا، قولها: لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا.. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر.

وأضافت أن من بينهم أيضا 1000 جريح من الجنود، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم توضح الصحيفة ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين أم لا.

وتابعت صحيفة "يديعوت أحرونوت": هناك حوالي 7% مصابون نفسيا، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة، لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضًا مصاب نفسيًا، وأيضًا لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب.

وأضافت: حوالي 12% من هذه الحالات عبارة عن إصابات داخلية؛ الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية، هناك أيضًا إصابات في الرأس والعين.

 

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قتلى الجنود الإسرائيليين 

يذكر أن حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغت 420، حسب إحصاءات رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

5 آلاف جندي إسرائيلي الحرب الدفاع الإسرائيلية الجنود الإسرائيليين إعادة التأهيل

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