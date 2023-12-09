السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 10 لجان انتخابية للمغتربين بالإسماعيلية

لجنة انتخابية بالإسماعلية
لجنة انتخابية بالإسماعلية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان المغتربين في محافظة الإسماعيلية، في جميع مراكز المحافظة، وجاءت لجان المغتربين 10 لجان، وأغلبها على الطرق السريعة لسهولة وصول المواطنين المغتربين إليها.

لجان المغتربين بالإسماعيلية

وجاءت لجان المغتربين كالتالي: 

- مركز القنطرة شرق: مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية.

- مركز القنطرة غرب: مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

- مركز أبوصوير: معهد فتيات أبوخروع إعدادي ثانوي.

- قسم أول الإسماعيلية: محطة قطارات الإسماعيلية.

- قسم ثالث الإسماعيلية: موقف الإسماعيلية الجديد.

- مركز أبوصوير: المنطقة الحرة.

- مركز أبوصوير: المنطقة الصناعية.

- مركز الإسماعيلية: مدرسة الصباح الإعدادية.

- مركز فايد: مدرسة الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد.

- مركز القصاصين الجديدة: مدرسة المحسمة الإعدادية بالمحسمة القديمة.

وأنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها الأخيرة لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها غدًا وتستمر على مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

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