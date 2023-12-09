السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال.. والزمالك يتفوق على أندية أنجولا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار وتنوعًا في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

أخبار الظهيرة| دبابات الاحتلال تتوغل فى جنوب غزة.. ووثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل نجله في المعارك في شمال قطاع غزة، للمزيد  اضغط هنا.

 

مؤتمر المناخ COP28 يكشف عن شراكات جديدة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع عقد الشراكة والخدمات بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، للمزيد اضغط هنا.

 

التاريخ ينحاز للأبيض.. الزمالك يتفوق على أندية أنجولا بـ5 انتصارات

تحمل مباراة اليوم بين الزمالك وساجرادا إسبيرانسا الرقم 15 في تاريخ المواجهات بين الزمالك وأندية أنجولا في البطولات الإفريقية، للمزيد اضغط هنا.

 

تقرير أمريكي: الاحتلال انتهك القانون الدولي في حربه على غزة

أكدت صحيفة "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) الأمريكية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة، وأن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المدنية يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد الصراع المسلح المعترف بها دوليًا، للمزيد اضغط هنا.

 

الهلال الأحمر الفلسطينى: تلقينا 100 شاحنة مساعدات جديدة من مصر

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها استلمت 100 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة من الهلال الأحمر المصري، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية وطبية، للمزيد اضغط هنا.

 

"القاهرة الإخبارية": إصابة 60 عسكريًا إسرائيليًا يوميًا فى غزة.. ومعظم الإصابات خطرة

 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن إصابة 60 عسكريًا يوميًا في غزة ومعظم الإصابات خطرة، وفقًا لإعلام إسرائيلي، للمزيد اضغط هنا.

أخبار الظهيرة الإحتلال الإسرائيلي الزمالك رئيس الأركان الإسرائيلي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

مواد متعلقة

أخبار الظهيرة: الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب ومندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف عن كارثة إنسانية

أخبار الظهيرة| مدبولى يترأس اجتماع "الأعلى للموانئ".. و"الأرصاد" تحذر من سيول ببعض المناطق

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة