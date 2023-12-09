أخبار الظهيرة: مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال.. والزمالك يتفوق على أندية أنجولا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار وتنوعًا في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل نجله في المعارك في شمال قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

مؤتمر المناخ COP28 يكشف عن شراكات جديدة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع عقد الشراكة والخدمات بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، للمزيد اضغط هنا.

التاريخ ينحاز للأبيض.. الزمالك يتفوق على أندية أنجولا بـ5 انتصارات

تحمل مباراة اليوم بين الزمالك وساجرادا إسبيرانسا الرقم 15 في تاريخ المواجهات بين الزمالك وأندية أنجولا في البطولات الإفريقية، للمزيد اضغط هنا.

تقرير أمريكي: الاحتلال انتهك القانون الدولي في حربه على غزة

أكدت صحيفة "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) الأمريكية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة، وأن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المدنية يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد الصراع المسلح المعترف بها دوليًا، للمزيد اضغط هنا.

الهلال الأحمر الفلسطينى: تلقينا 100 شاحنة مساعدات جديدة من مصر

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها استلمت 100 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة من الهلال الأحمر المصري، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية وطبية، للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية": إصابة 60 عسكريًا إسرائيليًا يوميًا فى غزة.. ومعظم الإصابات خطرة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن إصابة 60 عسكريًا يوميًا في غزة ومعظم الإصابات خطرة، وفقًا لإعلام إسرائيلي، للمزيد اضغط هنا.