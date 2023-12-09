السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل نجله في المعارك في شمال قطاع غزة. 

وقالت صحيفة "هاآرتس" إن ماؤر كوهين نجل شارون أيزنكوت، شقيقة الوزير في حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة، قتل خلال المعارك اليوم، مشيرة إلى أنه جندي في القوات النظامية، وابن مدينة إيلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي ماؤر هو الابن الثاني لشارون أيزنكوت الذي يُقتل خلال هذه الحرب. وفي وقت سابق اليوم أقيمت جنازة نجل رئيس الأركان السابق أيزنكوت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، مقتل جال مئير أيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي جادي أيزنكوت، شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الرقيب الأول (احتياط) جال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرتسيليا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة. 

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