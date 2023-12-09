السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهلال الأحمر الفلسطينى: تلقينا 100 شاحنة مساعدات جديدة من مصر

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها استلمت 100 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة من الهلال الأحمر المصري، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية وطبية.

وقالت الجمعية، في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية: استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بالأمس، 11 مركبة إسعاف بتبرع من تركيا، بالإضافة إلى 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية. وتحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر أن عدد الشاحنات التي استلمتها عبر معبر رفح، منذ 21 أكتوبر الماضي، 3399 شاحنة.

ومصر هي الدولة الأكثر تقديمًا للمساعدات لقطاع غزة منذ بدء العدوان، حيث تجاوز ما قدمته القاهرة للأشقاء الفلسطينيين مجموع ما قدمته جميع الدول في هذا الصدد، وفقما ذكر سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات سابقة.

جهود مصر لمساندة الأشقاء فى غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام، من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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