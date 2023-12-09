السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة القطاع الخاص تناشد العمال بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شعبان خليفة
شعبان خليفة

ناشدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص جموع العاملين بالقطاع  بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى غدا الأحد  واستعمال حقهم الدستوري  فى اختيار  من يرونه مناسبا  للمرحلة القادمة لرئاسة مصر  ليكون قادرا على  مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية التى تمر بها البلاد لستة سنوات قادمة.

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وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى  يعيشها العمال  وأسرهم  ، بسب الارتفاع المتزايد للأسعار السلع والخدمات الضرورية  ، وفى المقابل تدنى الأجور والعلاوات، الا أن  الوضع الجو سياسى بالمنطقة يستوجب من جموع المواطنين المصريين مساندة قواتنا المسلحة المصرية ودعمها لمواجهة  المخطط الصهيونى الأمريكى على الحدود الشرقية  بتهجير اخواننا الفلسطينيين إلى سينا لتصفية القضية الفلسطينية تماما.

وأكد خليفة، أن العامل المصرى الاصيل  دائما  مشهود له بالحس الوطنى  والوعى السياسى اليقظ وإثبات للعالم كله أن الشعب المصري الاصيل بوطنيته  المعهودة متماسك داخلين وعلى قلب رجال واحد عندما يكون الوطن فى خطر.

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وطالب، شعبان خليفة من أصحاب الأعمال ومنظماتهم ضرورة توفير  الادوات التى تمكن العمال من أداء واجبهم الدستورى بسهوله ويسر، من وسائل انتقال وتيسير  الوقوف أمام المقار الانتخابية وخاصة فى المناطق الصناعية.

كان قد رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها اليوم على هامش افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وثمّن "خليفة"، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300، وزيادة الحد الأدنى ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، مشيدًا برفع الحد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات 15%، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد دعم الدولة للمواطنين وللفئات الأكثر احتياجًا.

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