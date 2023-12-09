خبير تطوير وتنمية مستدامة: "صوتك لمصر" تمثل الدور المنتظر من الإعلام

أشاد الدكتور الحسيني حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، بمبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر"، مؤكدا أنها تمثل الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام، وهو توعية المواطنين لما فيه مصلحتهم ومصلحة البلاد، مضيفًا أن الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتضمن بالفعل ما فيه مصلحة المواطن نفسه وما في مصلحة البلاد بشكل عام.

الشفافية في الانتخابات تشجع المواطن على حرية الاختيار

كما وصف الحسيني مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بأنها بمثابة استكمالًا لمسيرة التنمية في مصر والتي بدأت منذ أكثر من 8 سنوات، موضحًا أن الدولة قامت فيها بالعديد من المشروعات التنموية على كافة الأصعدة سواءًا كانت الاقتصادية أوالزراعية أوالتجارية، وكذلك مشروعات البنية التحتية المختلفة مشيرًا إلى أن حركة التنمية هذه كلفت الدولة الكثير من الأموال والجهود والمثابرة.

وتابع أنه لذلك لا ينبغي على المواطن المصري التخلي عن تلك التنمية التي قامت في الأساس لخدمته وخدمة مصلحته بأن يحجب صوته بعدم المشاركة في الانتخابات، بل يجب عليه المشاركة الحرة والنزيهة بها معبرًا عن رأيه الشخصي فيمن يجد فيه الخير لوطنه.

وأشار حسان إلى انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج واصفًا إياها بأنها كانت مبشرة للغاية وذلك بعد نجاحها نتيجة الإقبال الشديد عليها مؤكدًا على أن ذلك الأمر يوضح حب المواطن المصري لبلده ووعيه بأهمية دوره في تحديد مستقبلها حتى لو كان بعيدًا عنها.

ولفت إلى أنه يتوقع نجاح الانتخابات الرئاسية القادمة داخل مصر أيضًا نتيجة أن الشعب المصري كان قد ضرب من قبل المثل في المشاركة الفعالة في الانتخابات والتصويت على من يريده وليس ذلك بجديد عليه.

كما أشاد خبير التنمية باللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وتتيح للجميع الفرص أمام برامجهم الانتخابية بكامل الحرية، ما يتيح الحرية أيضًا للمواطن المصري المنتخب في اختيار المرشح الذي يناسبه في جو من الشفافية لكي يتحقق في النهاية الاستقرار ويقع الاختيار على الأحق والأنسب لقيادة الدولة خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم.