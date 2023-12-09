"الجيل": مبادرة الدستور "صوتك لمصر" تؤكد أهمية الإعلام الوطني

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بمبادرة جريدة وموقع الدستور "صوتك لمصر "التى تدعو فيها المواطنيين للمشاركة فى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن مبادرة الدستور تؤكد أهمية الإعلام الوطنى والجاد فى قيادة الرأى العام فى القضايا المهمة التى تمر بالوطن.

وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أهم قضايا الوطن التى تتطلب تفاعل المواطنيين معها، متوقعا لمبادرة الدستور تأثير زيادة في نسب المشاركة في فى الاقتراع.

واجب على كل مصري

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن مصري يعي تماما ضرورة ممارسة كافة حقوقه السياسية وعليه أن يشارك في مسيرة هذا الوطن ويبادر بالاحتشاد أمام اللجان من أجل استكمال خطى التنمية والبناء والتطوير والعمل على التصدي لمجابهة كافة التحديات والصراعات المحيطة ومعالجة كافة التداعيات الاقتصادية السلبية التي تسببت فيها حروب عالمية وتستوجب بكل تأكيد وضع مزيد من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالإدارة والعمل من أجل ضمان المعبور من تلك الأزمات بأقل الخسائر وأقل تأثيرا.

من جانبه أشاد اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، بمبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر"؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، في تصريحه لـ"الدستور"، ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه استحقاق دستوري كبير ومهم، نرسم من خلاله مستقبل الدولة المصرية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن المشهد الدولي والإقليمي سيبقي بجميع تشابكاته وتعقيداته مصدر خطر على مصر جراء ما فيه من أطماع بائنة تستهدف كيان الدولة الوجودي من خلال مخططات وسيناريوهات غامضة للنيل منا ومن سيادتنا واستقلالية قرارنا الوطني بما يستدعي منا ضرورة اليقظة والحذر والفهم والوعي.