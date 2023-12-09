السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل": مبادرة الدستور "صوتك لمصر" تؤكد أهمية الإعلام الوطني

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بمبادرة جريدة وموقع الدستور "صوتك لمصر "التى تدعو فيها المواطنيين للمشاركة فى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن مبادرة الدستور تؤكد أهمية الإعلام الوطنى والجاد فى قيادة الرأى العام فى القضايا المهمة التى تمر بالوطن.

وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أهم قضايا الوطن التى تتطلب تفاعل المواطنيين معها، متوقعا لمبادرة الدستور تأثير زيادة في نسب المشاركة في فى الاقتراع.

واجب على كل مصري

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن مصري يعي تماما ضرورة ممارسة كافة حقوقه السياسية وعليه أن يشارك في مسيرة هذا الوطن ويبادر بالاحتشاد أمام اللجان من أجل استكمال خطى التنمية والبناء والتطوير والعمل على التصدي لمجابهة كافة التحديات والصراعات المحيطة ومعالجة كافة التداعيات الاقتصادية السلبية التي تسببت فيها حروب عالمية وتستوجب بكل تأكيد وضع مزيد من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالإدارة والعمل من أجل ضمان المعبور من تلك الأزمات بأقل الخسائر وأقل تأثيرا.

من جانبه أشاد اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، بمبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر"؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، في تصريحه لـ"الدستور"، ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه استحقاق دستوري كبير ومهم، نرسم من خلاله مستقبل الدولة المصرية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن المشهد الدولي والإقليمي سيبقي بجميع تشابكاته وتعقيداته مصدر خطر على مصر جراء ما فيه من أطماع بائنة تستهدف كيان الدولة الوجودي من خلال مخططات وسيناريوهات غامضة للنيل منا ومن سيادتنا واستقلالية قرارنا الوطني بما يستدعي منا ضرورة اليقظة والحذر والفهم والوعي.

تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 المصريين بالخارج مصر تنتخب انتخابات الرئاسة 2024 التصويت بالانتخابات اليوم التصويت بالخارج اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

طارق شكري: "الوطنية للانتخابات" وفرت ضمانات نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية

رئيس "الغد" عن مبادرة الدستور: "صوتك لمصر" نموذج مثالي للتوعية بالمشاركة الانتخابية

برلماني يطالب جموع المصريين بالاحتشاد أمام صناديق الانتخابات الرئاسية

برلماني: الرئيس السيسي نجح في بناء جمهورية جديدة متكاملة

بدء فعاليات مؤتمر "المصريين الأحرار" لدعم الرئيس السيسي فى المنيا

نشأت العمدة للمواطنين: "المشاركة واجب وطنى.. وننتظر نزول الملايين"

برلمانى: النزول بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ضمانة لنجاحها

"المصريين الأحرار" يزور أسقف كنائس عزبة النخل للتحفيز على المشاركة بالانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

هيئة الانتخابات: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "اغتيال اللواء نبيل فراج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة