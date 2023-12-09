السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا ويحطم صرح شهيد جنوب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا، واعتدت على آخر، وحطمت صرح شهيد في بلدة الخضر وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام عمر أسعد (27 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وحطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صرح الشهيد حسين مسالمة، المقام أمام منزل والده الواقع على شارع القدس الخليل.

وفي قرية مراح رباح جنوبا، حطمت قوات الاحتلال زجاج مركبات تعود لكل من خالد محمد الشيخ، ومحمد إسماعيل الشيخ، ووليد موسى الشيخ، وشيماء أحمد الشيخ، واعتدت بالضرب على الشاب عبد الله محمد الشيخ، وداهمت عددا من منازل المواطنين عبثت بمحتوياتها.

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قصف إسرائيلي متواصل على مدينة خان يونس

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وفا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشارت وفا إلى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وفي شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

إطلاق أسرى إسرائيليين

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مستشفى سوروكا، أن حالة المقاتلين اللذين أصيبا الليلة خلال عملية البحث عن المختطفين في غزة وصفت بالخطيرة، وتم إدخالهما إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة العامة.

وتابع الموقع: “أفيد أيضًا أنه تم إجلاء 40 مصابا في الـ 24 ساعة الأخيرة إلى سوروكا. وإجمالا يبلغ عدد الجنود المصابين بالمستشفى 42 من بينهم 10 في حالة خطيرة”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء الجمعة، إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية (فاشلة) لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

 

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