الخارجية الأمريكية: حقنا فى الدفاع عن أنفسنا غير قابل للتفاوض

دانت الخارجية الأمريكية، بأشد العبارات الهجوم بصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد والهجوم على منشأة أخرى تستضيف أمريكيين في العراق، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وقالت الخارجية الأمريكية، إن “حقنا في الدفاع عن أنفسنا غير قابل للتفاوض”.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن “الحكومة العراقية تعهدت مرارا بحماية منشآتنا وقواتنا في العراق من مثل هذه الهجمات”.

وطالبت الخارجية الأمريكية، السلطات العراقية بالقبض على المسئولين عن هذه الهجمات على منشآتنا وتقديمهم للعدالة.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الجماعات المدعومة إيرانيا تهدد أمن العراق وأمن مواطنينا وشركائنا في المنطقة.