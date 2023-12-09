طوسون معتمد واحد من ملوك الشر في السينما المصرية.. هذه حكايته

الفنان طوسون معتمد، واحد من ملوك الشر في السينما المصرية، وأحد الشخصيات التي كشف حكايته الباحث في التراث خطاب معوض خطاب في كتابه “نجوم على الهامش” .

أبرز أدوار الفنان طوسون معتمد

يسرد الباحث في التراث خطاب معوض خطاب، في كتابه والذي يصدر بالتزامن مع الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن دار غراب، تحت عنوان “نجوم علي الهامش”، حكاية الفنان طوسون معتمد، مشيرًا إلى أنه يعد واحدا من الفنانين المهمشين الذين يعرفهم المشاهدين شكلا ولا يعرف أسماءهم إلا القليل، فهو واحد من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والمجاميع أو الكومبارس الذين ظهروا قديما في الأفلام السينمائية المصرية.

وجسد طوسون معتمد العديد من الشخصيات على الشاشة الكبيرة مثل شخصية بائع الطيور في فيلم "الأيدي الناعمة"، وفراش مدرسة النجاح في فيلم "إمبراطورية ميم"، والعامل الزراعي في فيلم "الأرض" والمزارع في فيلم "الحرام"، كما قام بتجسيد شخصية رجل الشرطة في العديد من الأفلام، منها المخبر في "المشبوه" و"المتسول"، والعسكري في "قطار الليل" و"المنزل رقم 13" و"اللص والكلاب"، والشاويش في "حب في الزنزانة" و"عنتر ولبلب".

ويضيف “معوض”: والجدير بالذكر أن جدية طوسون معتمد وصرامته وملامحه الحادة ونظرات عينيه النارية الجامدة ونبرات صوته القوية وإتقانه تجسيد شخصية رجل العصابات قد جعلت منه واحدا من ملوك أدوار الشر على شاشة السينما، وجعلتنا كمشاهدين لا نتذكره إلا في مثل هذه الأدوار، ومنها دوره كأحد أفراد عصابة عنتر في "ياسمين"، وأحد رجال المعلم عباس الزفر في "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وأحد أفراد عصابة عسران في "المصيدة"، وأحد رجال زكي قدرة في "حكمتك يا رب"، وشاهد الزور في "بائعة الخبز"، والبلطجي في "فاعل خير".

وقد لاقى طوسون معتمد، الذي كثيرا من كان يظهر في أفلام الفنان عادل إمام ما لاقاه الكثيرون من فناني الزمن الجميل الذين تم تهميشهم، حيث لا تتوافر عنهم الكثير من المعلومات سواء عن نشأتهم أو حياتهم، وقد ذكرت بعض المصادر أنه ولد في يوم 3 ديسمبر سنة 1925 وتوفي في يوم 12 سبتمبر سنة 1990، وامتد مشواره الفني قرابة 40 سنة شارك خلالها في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والمسرحيات استطاع من خلالها أن يلفت أنظار المشاهدين وعمل طوال حياته الفنية دون انتظار مال أو شهرة أو نجومية.

واختتم “معوض”: وقد كتبت عنه منذ فترة في صفحتي العامة "شخصيات مصرية بين التهميش والنجومية"، ووقتها قام المخرج الكبير محمد عبد العزيز والد النجم كريم عبد العزيز بالتعليق على ما كتبته حيث دعا له في البداية قائلا: "الله يرحمه عم طوسون"، ثم ذكر أن الفنان الراحل عمل معه في أفلام عديدة، وأنه رحمه الله كان يتسم بالطيبة الشديدة وحسن الخلق، كما كشف المخرج الكبير في تعليقه للصفحة عن العلاقة التي كانت تربط بين الفنان عادل إمام والراحل طوسون معتمد، حيث ذكر أن الفنان عادل إمام كان يتعاطف مع الفنان طوسون معتمد في سنواته الأخيرة، وأنه استعان به ليكون اللبيس الخاص به في السينما والمسرح.