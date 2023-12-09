السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإفتاء" تستطلع هلال جمادى الآخر الأربعاء.. تعرف على موعد رمضان 2024

هلال
هلال

تستطلع دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر جمادي الآخر وفقا للتقويم الهجري 1445 يوم الأربعاء المقبل، وقال بعض العلماء إنه سمى بهذا الاسم لأنه كان يتجمد كل شيء فيه من شدة البرد القارس.

 

موعد شهر رمضان 2024
وحول تساؤلات الكثيرين عن موعد بداية شهر رمضان المبارك 2024، كشفت الحسابات الفلكية من خلال معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن أول أيام الشهر الكريم ستكون يوم 11 مارس والذي سيوافق يوم الأثنين.

 

وبخصوص موعد شهر رمضان المبارك 2024، فإنه يتبقى وفقا للحسابات الفلكية 93 يوما على بداية الشهر الكريم، الذي يعتبرا المسلمون شهر الفرحة والسعادة وغفران الذنوب، فضلا عن الروحانيات التي يشعر بها المسلم من اداء للصوات الخمس وصلاة التراويح.

 

كما ذكرت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل الأبحاث التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية بأن شهر جمادي الأخرة يكون وفقا للحسابات الفلكية يوم 2023/12/14.

 

جماد الثاني هلال الإفتاء التقويم جمادى الآخر

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