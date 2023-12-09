منافس الأهلى المحتمل.. اتحاد جدة يعلن غياب مدافعه عن كأس العالم للأندية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، غياب لويز فيليبي مدافع الفريق لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وبذلك لن يتمكن من المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف مدينة جدة السعودية، بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، حيث ستقام مباراة الافتتاح بين اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم الثلاثاء المقبل.

وعانى المدافع الإيطالي لويز فيليبي من الإصابة في مباراة فريقه أمام ضمك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وكشف نادي اتحاد جدة عن إصابة اللاعب بتمزق عضلي، ليتأكد غيابه عن المشاركة في البطولة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من عودة الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح النادي السعودي، عودة كريم بنزيما ورومارينيو ومد الله العليان لخوض التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزية الثلاثي البدني.

واكتفى الثلاثي سلطان الفرحان وأحمد بامسعود وعبد الرحمن العبود بالركض حول الملعب، حسبما أشار النادي عبر حسابه.

قائمة اتحاد جدة في مونديال الأندية

وضمت قائمة اتحاد جدة في مونديال الأندية كلا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش.

خط الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود.

خط الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان.

خط الهجوم: كريم بنزيما- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله.

ويمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له حال إصابة أو مرض أي لاعب.

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