النجم الساحلي التونسي يفوز على الهلال السوداني في الدقائق الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا

حقق النجم الساحلي التونسي فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني 1 /صفر.

وحصل النجم الساحلي، الذي خسر أول مباراتين بالمجموعة الثالثة أمام كلا من مواطنه الترجي وبترو أتلتيكو الأنجولي، على أول ثلاث نقاط لكنه يحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب المركز الثالث.

من جانبه تجمد رصيد الهلال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بيترو أتليتكو.

وسجل جاك مبي هدف المباراة الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 88.

تشكيل النجم الساحلي

حراسة المرمى: الجمل

خط الدفاع: العبدلي، العواني، مبي، الشماخي

خط الوسط: عبيد، الجلاصي، سيديبي

خط الهجوم: بن علي، بن حسين، جيدامسي

تشكيل الهلال السوداني

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: دياو، ضيوف، عبدالرازق، إيبويلا

خط الوسط: الصيني، مزمل، عادل، خضر

خط الهجوم: جيروموجيشا، عبدالرحمن

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التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه ميدياما الغاني 1 /1.

وتقدم ميدياما عن طريق جوناثان سواه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك باكومي زوزوا التعادل ليانج أفريكانز في الدقيقة 36.

ورفع ميدياما رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.