ميدياما الغانى يستضيف يانج أفريكانز.. والنجم الساحلى يواجه الهلال السودانى بدورى أبطال إفريقيا

يستضيف فريق ميدياما الغاني، نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بابا يارا) بكوماسي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023/ 2024).

ويحتل ميدياما الغاني، المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يانج أفريكانز، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

وحقق ميدياما فوزا ثمينا على شباب بلوزداد، بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل يانج أفريكانز مع الأهلي، بهدف لمثله.

ويطمح الفريق الغاني، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز، وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الفريق التنزاني، لا بديل له عن الفوز إذا ما أراد المنافسة على بلوغ الدور المقبل، حيث إن أي نتيجة سوى الفوز تعني صعوبة مهمته في التنافس على إحدى بطاقتي المجموعة.