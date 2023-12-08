الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدياما الغانى يستضيف يانج أفريكانز.. والنجم الساحلى يواجه الهلال السودانى بدورى أبطال إفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

يستضيف فريق ميدياما الغاني، نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بابا يارا) بكوماسي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023/ 2024).

ويحتل ميدياما الغاني، المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يانج أفريكانز، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

وحقق ميدياما فوزا ثمينا على شباب بلوزداد، بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل يانج أفريكانز مع الأهلي، بهدف لمثله.

ويطمح الفريق الغاني، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز، وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الفريق التنزاني، لا بديل له عن الفوز إذا ما أراد المنافسة على بلوغ الدور المقبل، حيث إن أي نتيجة سوى الفوز تعني صعوبة مهمته في التنافس على إحدى بطاقتي المجموعة.

ميدياما الغاني يانج أفريكانز دورى ابطال افريقيا الهلال السوداني النجم الساحلي

مواد متعلقة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

اليوم.. الأهلى يتحدى شباب بلوزداد الجزائرى للاستمرار على قمة المجموعة بدورى الأبطال

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

حشيش وبانجو وهيروين.. سقوط تاجرى مخدرات فى شربين ودكرنس

عاجل.. بعد انتهاء الإيقاف.. كيف تفكر إدارة الزمالك فى أزمة أحمد فتوح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت