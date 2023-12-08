ما الفرق في حجم الخسائر والأزمة الإنسانية بقطاع غزة وبين الحرب الأوكرانية؟

مع استمرار الحرب في قطاع غزة والقصف الاسرائيلي في جنوب البلاد، في اعقاب دخول الحرب في شهرها الثالث على التوالي، حيث لاتزال الحرب تحصد الخسائر في البلاد ما بين البنية التحتية الى تفاقم الاوضاع الإنسانية ونقص الغذاء والوقود وغيرهما.

وألحقت الحرب بين إسرائيل وغزة خسائر فادحة، كما أعلنت إسرائيل الحرب على الجماعة الفلسطينية، وشنت غارات على قطاع غزة المحاصر.

خسائر فطاع غزة من الحرب

ويعاني أكثر من ثلث الوحدات السكينية الموجودة في قطاع غزة قد دمرت بسبب القصف، ومع تواصل الحرب يتواصل نزيف الخسائر في اقتصاد القطاع الذي تراجعت مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 17% من 36 بالمائة قبل 2006، مضيفا أن خسائر قطاع غزة بسبب الحرب تتجاوز 4 مليارات دولار.

وحتى 8 ديسمبر الحالي، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 63 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 18,000 قتيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر - مع مقتل أكثر من 17,000 فلسطيني في غزة والضفة الغربية و1,200 قتيل في إسرائيل.

كما أن اعتبارًا من 3 ديسمبر، قُتل أكثر من 18.000 فلسطيني وإسرائيلي في الحرب بين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك 61 صحفيًا 54 فلسطينيًا، 4 إسرائيليين، 3 لبنانيين وأكثر من 100 من عمال الإغاثة في الأونروا.

وقُتل أكثر من 17.000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة وفقًا لوزارة الصحة في غزة، كما قُتل 248 فلسطينيًا آخرين في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، كما قُتل تسعة إسرائيليين على يد فلسطينيين في الضفة الغربية في الفترة نفسها.

كما وقعت إصابات في أجزاء أخرى من إسرائيل، وفي جنوب لبنان، وسوريا، وتشمل ضحايا الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023 مقاتلين ومدنيين من إسرائيل وفلسطين والعديد من الدول الأخرى.

خسائر أوكرانيا

وفي السياق ذاته، كثفت القوات الروسية والاوكرانية هجماتها خلال الفترة الماضية، في ظل الساعدات الغربية والدولية في بداية الحرب في غزة لاسرائيل ودعمها ضد الفلسطنيين، ولذلك كثفت القوات الروسية، على مدار الثلاثة أشهر الماضية، من هجومها على جميع محاور القتال في أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن حصيلة ثقيلة من الخسائر في صفوف قوات كييف، إثر تنفيذ 15 ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه نتيجة لذلك، تم تدمير ورشات إعداد الطائرات الأوكرانية للإقلاع ومواقع إنتاج الطائرات من دون طيار والقوارب غير المأهولة، كما تضاعفت خسائر كييف، بحسب البيان، في جميع جبهات القتال.