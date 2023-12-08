برسائل الشيخ ياسين.. حماس تتوعد الاحتلال: "تل أبيب ستحترق"

نشرت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الجمعة، رسالة مصورة تُظهر راجمات صواريخ عسكرية وعددًا ضخمًا من القذائف وتهديدات باستهداف تل أبيب ردًا على تصعيد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو، يرصد رسائل للشيخ أحمد ياسين قائد حركة حماس السابق، أكد فيها على قرب زوال إسرائيل، فيما دعا جنوده إلى الصبر والتضحية لتحقيق النصر.

وأرفقت الحركة مع هذه الكلمة، عدة مقاطع مصورة لاستهداف مدرعات وآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين، والتي أحدثت خسائر جسيمة في صفوف الاحتلال.

صواريخ القسام ضد تل أبيب

وفي سياق متصل، ذكرت كتائب القسام استخدام صواريخ تطلق لأول مرة على تل أبيب من طراز M90 محلية الصنع، مشيرًا إلى أن مصادر عبرية أن الرشقة التي أطلقت نحو تل أبيب تحمل 10 صواريخ على الأقل، ونفذت من شمال قطاع غزة الذي يزعم جيش الاحتلال السيطرة عليه.

وقال شاب فلسطيني إنه تم تقييد يديه وتعصيب عينيه من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في شمال قطاع غزة يوم الخميس، مشيرًا إلى أن الرجل يبلغ من العمر 22 عامًا، والذي كان من بين عشرات الرجال الفلسطينيين الذين اعتقلهم جنود الجيش الإسرائيلي أمس، لبي بي سي.

وأضاف: جنود الاحتلال أجبرونا على الجلوس في منتصف الشارع لمدة 3 ساعات تقريبًا، ثم جاءت الشاحنات وكبلوا أيدينا وعصبوا أعيننا واقتادونا إلى مكان مجهول.

وقال إنه عندما وصلوا إلى الموقع، تم اختيار الرجال بشكل عشوائي لاستجوابهم حول علاقتهم بحماس.

وقال إنه تم نقله هو ووالده وشقيقه وخمسة من أبناء عمومته إلى مكان رملي وتركوا شبه عراة ولكن تم إعطاؤهم بطانية أثناء الليل.

وتابع: أطلقوا سراحنا جميعًا، باستثناء والدي وابن عمي الأكبر. يعمل والدي في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين)، ولا أعرف لماذا أخذوه.