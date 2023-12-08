بعد طرحه بالسينمات.. فيلم "شماريخ" يتصدر تريند موقع التدوينات "X"

تصدر اسم فيلم “شماريخ” بطولة النجم آسر ياسين المركز الأول لتريند موقع التدوينات العالمي “X” “تويتر” سابقا وذلك بعد طرح العمل بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي أمس.

وحصد فيلم "شماريخ" للفنان آسر ياسين وأمينة خليل أمس الخميس فى أول أيام عرضه فى السينمات المختلفة مليونا و592 ألفا و605 جنيهات.

أبطال وصناع فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة فيلم "شماريخ" عدد كبير من النجوم وهم كل من آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وأهدى مخرج العمل عمرو سلامة الفيلم لروح الراحل مصطفى درويش حيث يعد أخر أعماله بالسينما قبل وفاته، حيث وافته المنية أثناء تصوير الفيلم وذلك بعدما انتهى من معظم مشاهده في العمل.

ويسجل "شماريخ" الظهور الثانى للفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته، وذلك بعدما ظهر في فيلم "خمس جولات" الذى عرض يوم 16 أغسطس الماضى حيث طرح الفيلم في دور العرض بعد 3 أشهر من وفاته، وأهدى صناعه الفيلم إلى روح الفنان الراحل والذى شكلت وفاته صدمة كبيرة للقائمون على الفيلم وكذلك الوسط الفني بشكل عام.

قصة وأحداث فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم “شماريخ” في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشان في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن.