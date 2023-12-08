الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

دخلت الجيم مبكرًا، يلفت الانتباه طولها الفارع ورشاقتها، لماذا تأتى للجيم؟ ما حاجتها للجيم؟ ربما تريد زيادة وزنها.. ترتدى بنطلون جينز مقطعًا وشميز أبيض، لا يمكنك القول إنها جميلة، ملامحها حادة ووجهها مستطيل، عيناها بُنيتان لا تركزان على شىء، لا تثبتان، شفتاها رفيعتان، تطبقهما بقوة، لكنهما ترتسمان كهلال حول أسنانها ناصعة البياض، فتحب ابتسامتها وتتمنى أن تستمر للأبد، لكنها حريصة، تضن بابتسامتها أو أى إيماءة من وجهها، ترتدى قناعًا صارمًا، يخفى تحته الكثير.

أصل للجيم فى الثامنة إلا الربع، ألمحها وأنا قادمة تجلس على الكافيه القريب من الجيم، وأمامها فنجان من القهوة، وكتب وملفات أوراق، تتركها فى سيارتها، أعرف من بطاقتها الشخصية أنها متزوجة وتعمل مترجمة. 

وعندما تدق الثامنة تدخل الجيم فى هدوء، وفى التاسعة تخرج بعد أن تغسل وجهها وتضع الروج الباهت أو البيج بنى على شفتيها.

وخلال الساعة لا يخرج من فمها إلا عبارتان:

- صباح الخير. 

- سلام. 

تلقى التحية بطريقة ميكانيكية، ولا تنتظر ردًا، مرة واحدة سألت عن إمكانية التواصل مع إدارة الجيم، أطلت الوقت فى مسح جهاز الإنبودى، بعد أن سألتها كابتن ريهام عن السبب، فأخرجت من حقيبتها «فايل أزرق»، وقالت:

- هيتم تنظيم ماراثون مصر الجديدة، بعد شهرين، وممكن الدكتورة أو الشركة تكون مهتمة برعاية النشاط ده. 

أخرجت من محفظتها كارت.

- هنا رقم تليفونى، ممكن مكتب الدكتورة يترك لى رسالة على الواتس.

تسير طوال الوقت على المشاية، لا تتدرب على أجهزة أخرى، نصف ساعة على مشايتين، أحاول التقرب منها:

- هل أخفض الصوت؟

نشغل قناة «إم بى سى تو» دائمًا دون صوت، بينما يعلو صوت أغانى عمرو دياب، حكيم، محمد محيى، وأى أغنية جديدة تفرقع فى السوق.. يا صاحبى، الغزالة رايقة، ٣ دقات. 

تهز رأسها نفيًا، دون أن تلتفت لى. 

أتركها وبداخلى شىء من الغيظ تحول مع الأيام إلى نوع من التعاطف، وقد لاحظت أنها تسير على المشاية فى بعض الأحيان وهى مغمضة العينين، مع تكرار إغماضها عينيها، وعدم تغييرها سرعة المشاية ظننت أنها تريد أن تنام، فسألتها: 

- حضرتك كويسة؟

- فتحت عينيها، وأخرجت السماعة من أذنيها، وسألتنى باندهاش. 

- أفندم؟ 

- حضرتك مغمضة عينيك.

- آه، لا، عادى. 

أتابع جلستى أمام غرفة الساونا، ما زال الوقت مبكرًا، وأمامى يوم طويل، إعادة تطهير وتلميع كل جهاز بعد انتهاء العميلة منه. أتأكد من إغلاقى الموبايل، تنص تعليمات الجيم على إغلاق جميع العاملات الموبايل، حتى لا يشغلهن، وتتأكد المشرفة من تسليمنا الجهاز مغلقًا، يسمح للعميلات باصطحاب الموبايل، ولكن مع التأكد من غلق الصوت، ولا يسمح بالتقاط الصور داخل الجيم.

فجأة سمعت صوت هبدة، سقطة وصرخة، أسرعت لها، وجدتها سقطت من على المشاية، كان رأسها ملقى على المشاية المجاورة محميًا بذراعيها، وجزعها بين المشايتين وقدمها اليمنى على المشاية، أسرعت بفصل المشاية، لم أفهم كيف سقطت، هل نامت فعلًا؟ 

اجتمع حولها الكباتن ومديرة الفرع، وقد أصابتهن جميعًا حالة من الهلع، ربتُّ على كتفها، فتحت عينيها، ساعدتها على الاعتدال والجلوس، لم يكن فى وجهها أى كدمة أو أثر للسقطة، لكن كعبها كانت به رضوض من أثر الاحتكاك.

- سلامتك.

- كنا جميعًا فى حالة ترقب، وندعو الله بالستر، فمديرة الجيم يمكن أن تطرد جميع العاملات، إذا علمت بما وقع، وستتهم الجميع بالتقصير وعدم متابعة العميلات والمحافظة على سلامتهن. 

ردت بصوت أقوى مما تتوقعت: بسيطة.

تمتمت بأمل: يا رب.

الأكثر قراءة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة