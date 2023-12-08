ورشة الزيتون تستضيف الكاتب السيد شحتة لمناقشة روايته "ميتافيرس"

تستضيف ورشة الزيتون في الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل الكاتب السيد شحتة، لمناقشة روايته "ميتافيرس".

ويناقشه الكاتب أسامة ريان، والكاتب مجدي نصار، والروائي محمد إبراهيم طه ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

يشار إلى أن الورشة بمقر حزب التجمع شرق القاهرة في 1 ش محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي، سليم الأول سابقا، بالقرب من محطة سرايا القبة وقصر الطاهرة.

عن رواية "ميتافيرس"

تدور الرواية في أجواء حافلة بالتشويق والإثارة والغموض حول حول حيرة الإنسان بين الحياة في الواقع والعالم الافتراضي، وترصد في قالب سردي الصراعات التي يعاني منها بعض الأشخاص عبر الغوص في ذواتهم حيث نكتشف أن كلا منهم يعاني حالة من الشتات النفسي والتمزق الداخلي بسبب عالم افتراضي يختار فيه الأشياء على مقاسه الخاص، وواقع مفروض عليه في الكثير من الأحيان.

تطرح الرواية سؤالا رئيسيا يتردد صداه دوما بين صفحاتها، نقمة أنت أم نعمة يا ميتافيرس؟ وهل تكون سببا جديدًا في إسعادنا أم مجرد أداة لتحويل حياتنا إلى جحيم؟

ومن أجواء الرواية

في تلك اللحظة سولت له نفسه أن يفعل شيئا أخر تماما، جالس واضعا ساقا فوق الأخرى وبدأ في إشباع فضوله بتتبع تحركات غادة على ميتافيرس، إنها تضحك بملء فمهما وهى تتقدم بخطى ثابتة نحو خشبة مسرح، صرخ بأعلى صوته.. اللعنة.. عودى أيتها الحمقاء قبل أن يجردوكى من ملابسك بعد أن تلعب الخمر برؤسهم كما حاولوا أن يفعلوا معى من قبل

وفي نص آخر، في الرواية يقول: ليس لدي أدني شك في أن الشيطان الآن يجوب الأرض من مشرقها إلي مغربها بحثًا عن عمل جديد، لقد وجد نفسه فجأه ضمن صفوف العاطلين بعد أن تفوق عليه هذا الاختراع اللعين في إغواء البشر.