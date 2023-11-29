الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع مبيعات الأسبوع الافتراضي للتسوق الإلكتروني في العالم بنسبة 6% سنويا

ارشيفية
ارشيفية

أظهرت بيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأمريكية سيلزفورس، زيادة مبيعات الأسبوع الافتراضي (سايبر ويك)؛ للتسوق عبر الإنترنت على مستوى العلم بنسبة 6%، وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.

وظل يوم التسوق الأمريكي السنوي "الجمعة السوداء" أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث وصلت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة إلى 16.4 مليار دولار في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وساهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار من إجمالي مبيعات "الأسبوع الافتراضي".

وأشارت البيانات، إلى أن نمو المبيعات جاء بفضل زيادة حجم المبيعات وليس بسبب تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي لأول مرة منذ عام وربع.

وقالت سيلزفورس، إنها حللت بيانات التسوق من أكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها "سيلزفورس كاستمر 360" بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجرا إلكترونيا في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات سيلزفورس فإن المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي (من 21 نوفمبر  الحالي) وصلت إلى 298 مليار دولار على مستوى العالم بزيادة نسبتها 6% عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.

وزادت مبيعات "الجمعة السوداء" على مستوى العالم بنسبة 8%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 9%، وفي أوروبا بنسبة 8% سنويا.

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مقارنة مباشرة بين أرباح الإلكترونية

ويذكر أن السوق الإلكترونية خلقت نمطًا جديدًا، فالأمر لا يقتصر على مقارنة مباشرة بين أرباح الإلكترونية مقارنة بالتقليدية، فهناك أبعاد جديدة تدعم سيطرة التجارة الإلكترونية، منها أن منصات التسوق الإلكتروني أضافت بُعدًا جديدًا لعلاقة علامات الأزياء الفاخرة مع زبائنها، مثل مفهوم الأزياء الرقمية الذي يتيح لدار الأزياء تجربة التصاميم والاتجاهات، وتحديد مدى تقبل المستهلك لها قبل إنتاجها فعليًا، كذلك يتيح للمستهلك، لا سيما ممن لديهم هوس بمواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء تصميم عصري بشكل افتراضي وليس فعليًا، ما يتيح للمستهلك نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث الصيحات، ما يضمن تقليل نفايات صناعة الأزياء، ويحقق بشكل غير مباشر مفهوم الاستدامة.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإنترنت الأسبوع الافتراضي شركة خدمات الحوسبة السحابية التكنولوجيا المبيعات

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