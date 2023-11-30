ورشة الزيتون تستضيف مناقشة المجموعة القصصية "تحول" لباهر عادل

تستضيف ورشة الزيتون القاص والباحث باهر عادل لمناقشة مجموعته القصصية "تحول"، وذلك في السابعة مساء الاثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل، يناقش المجموعة القاصة والروائية أماني الشرقاوي والقاص أسامة ريان والكاتب مجدي نصار والروائي علي قطب ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب.

المجموعة القصصية "تحول"

تعد المجموعة القصصية "تحول" هي أول الأعمال الإبداعية المنشورة للكاتب باهر عادل، وهي تمتاز بلغتها السهلة وألفاظها المتداولة، وإن كانت المباشرة هي السمة الغالبة كأحد أخطاء البدايات، لاسيما في طرح آرائه في القضايا الاجتماعية التي دار معظمها حول الزواج والطلاق، والنظرة الدونية إلى المرأة والحط من شأنها.

وتتكون المجموعة القصصية "تَحَوُّل" من اثنتي عشر قصة، جاءت تحت عناوين (عقدة دكتور شوقي- حكايات الست سعاد – فخ المذيعة- تحول – بيشوي وأنا – فرصة كومبارس – كومبارس يبحث عن حذائه- لقاء في الدير – نبي تحت الحصار – مذكرات السيد إبراهيم بكري- في رحاب الأتيليه – العصفور الذي لا يعجبه شيء).

أما عن باهر عادل نادي، من مركز ناصر محافظة بني سويف، مواليد ديسمبر 1990، كاتب مصري يكتب مقالات في الحوار المتمدن، وقناة يوتيوب (الأدباتي)، ومجموعة قصصية بعنوان (تحول) عن دار رسالتنا في 2019.