الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورشة الزيتون تستضيف مناقشة المجموعة القصصية "تحول" لباهر عادل

ورشة الزيتون
ورشة الزيتون

تستضيف ورشة الزيتون القاص والباحث باهر عادل لمناقشة مجموعته القصصية "تحول"، وذلك في السابعة مساء الاثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل، يناقش المجموعة القاصة والروائية أماني الشرقاوي والقاص أسامة ريان والكاتب مجدي نصار والروائي علي قطب ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب.

المجموعة القصصية "تحول" 

تعد المجموعة القصصية "تحول" هي أول الأعمال الإبداعية المنشورة للكاتب باهر عادل، وهي تمتاز بلغتها السهلة وألفاظها المتداولة، وإن كانت المباشرة هي السمة الغالبة كأحد أخطاء البدايات، لاسيما في طرح آرائه في القضايا الاجتماعية التي دار معظمها حول الزواج والطلاق، والنظرة الدونية إلى المرأة والحط من شأنها.

وتتكون المجموعة القصصية "تَحَوُّل" من اثنتي عشر قصة، جاءت تحت عناوين (عقدة دكتور شوقي- حكايات الست سعاد – فخ المذيعة- تحول – بيشوي وأنا – فرصة كومبارس – كومبارس يبحث عن حذائه- لقاء في الدير – نبي تحت الحصار – مذكرات السيد إبراهيم بكري- في رحاب الأتيليه – العصفور الذي لا يعجبه شيء).

أما عن باهر عادل نادي، من مركز ناصر محافظة بني سويف، مواليد ديسمبر 1990، كاتب مصري يكتب مقالات في الحوار المتمدن، وقناة يوتيوب (الأدباتي)، ومجموعة قصصية بعنوان (تحول) عن دار رسالتنا في 2019.

مجموعته القصصية تحول الروائية أمانى الشرقاوي القاص أسامة ريان الكاتب مجدي نصار الروائي على قطب

الأكثر قراءة

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

تقارير: صن داونز يرفض التخلي عن نجمه لصالح الأهلي

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

الجدوى الاقتصادية المتوقعة لمشروع محطة الضبعة النووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم