أذكار وأدعية الفجر اليوم السبت 9-12-2023

دعاء وأذكار الفجر السبت 9-12-2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات الليل المتأخرة، لرغبة قطاع عريض من المواطنين خاصة الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة.

أدعية الفجر السبت 9-12-2023

وإليكم الصيغ الصحيحة لـ دعاء وأذكار الفجر السبت 9-12-2023 والواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وطلب العون والمساعدة، وهي كما يلي:

من أدعية الفجر: "اللهم اكفني شر الدنيا.. وشر خلقك.. وشر الفقد وشر الفاجعة.. اللهم احفظني من عين تراقبني بخبث.. وابعد عني شر الحاقدين الحاسدين.. ربي إني أستودعك نفسي فاكفني شر خلقك.. اللهم أبطل المكر كله.. وأذهب عني السوء كله.. واكفني شر سواد القلوب.. ظلام العقول.. وأعوذ بك من أن تجعل لعدو لك علي سلطان".

ومن أدعية الفجر: "اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد.. لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم يا حي يا قيوم.. اللهم ثبت قلبي وعقلي على دينك.. يارب ثبت لي يقيني.. وأرزقني رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه".

كذلك من أذكار أدعية الفجر: "اللهم إني أسألك بركة في الرزق.. وزيادة في الدين.. وبركة في العمر.. وصحة في الجسد.. وسعة في الرزق.. وتوبة قبل الموت.. وشهادة عند الموت.. ومغفرة بعد الموت.. وعفو عند الحساب.. وأمانا من العذاب.. ونصيبا من الجنة.. وأرزقني النظر إلى وجهك الكريم يا الله.

"اللهم في هذا الفجر لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلًا بكل خير وسعادة.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظى وفراغ صبري".

ومن أدعية الفجر: اللهم إني أدعوك أن ما أريد وما أحتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجًا وأرزقني يومًا أفضل من أمسي.. اللهم يا مغير الأحوال غير حالي إلى أحسن حال.. وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي".