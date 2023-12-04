الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

وفاء عامر
وفاء عامر

أعلنت الفنانة وفاء عامر منذ قليل، عن وفاة زوج شقيقتها “نجلاء”، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون زوج أختي نجلاء في ذمة الله برجاء الدعاء أثابكم الله”.

 

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

رحل عن عالمنا، أمس الأحد، الفنان أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز الـ81 عامًا، إثر حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي.

توفى “عبدالغفور” ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبدالغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها، حيث رافقها كل من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، إيمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.


وشيع جثمان الراحل أشرف عبدالغفور عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن تتلقى أسرته وابنته الفنانة ريهام عبدالغفور واجب العزاء غدًا بمسجد الشرطة أيضًا.

وفاء عامر فيس بوك وفاة الفنان أشرف عبد الغفور أشرف عبد الغفور عبد الغفور

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