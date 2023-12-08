"صوتك لمصر".. برلماني مُشيدًا بمبادرة الدستور: تُراهن على وعي المصريين

أشاد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بإطلاق جريدة" الدستور" مبادرة "صوتك لمصر" لحشد الجماهير للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري ومصرية، ودعا كل المؤسسات الإعلامية أن تحذو حذو الدستور في تشجيع المواطنين وحثهم على تلبية نداء الوطن.

تهديدات كبيرة

وقال “عامر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يجب على كل المصريين أن يعوا حجم التهديدات والتحديات المحيطة بالوطن ويشاركوا في الانتخابات لتصل رسالة مهمة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد.

وأضاف: نراهن على وعي المصريين وقدرتهم على الاصطفاف وقت الشدة وهو ما يدعم البلاد دائما في تحقيق التنمية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنطقة العربية والعالم يعج بصراعات ونزاعات تهدد الأمن والسلم وهو ما يستدعى تكاتف المصريين خلف قيادتهم السياسية ويثبتون للعالم بأن مصر قوية ويدا واحدة.

وأكد “عامر” على أهمية أن يقوم كل فرد في المجتمع بدوره في توعية ودعوة وحث المقربين على المشاركة في الانتخابات ليظهر المشهد الانتخابي صورة مشرفة للمصريين، متوقعًا أن تشهد الانتخابات المرتقبة كثافة في مشاركة المرأة.



وأطلقت جريدة الدستور مبادرة" صوتك لمصر" لدعوة وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 حيث تهدف المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية منها إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها، كما توفر المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك..