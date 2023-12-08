الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة الوطن عن مبادرة "صوتك لمصر": خطوة مهمة تنبع من الحس الوطنى لتعزيز الوعى السياسى

حازم فوزي
حازم فوزي

أطلقت مؤسسة "الدستور" مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 حتى 12 ديسمبر.

في السياق ذاته، أعرب المهندس حازم فوزي القيادي بحزب حماة الوطن في محافظة الغربية، عن دعمه لمبادرة جريدة الدستور “صوتك لمصر” التي تنبع من الحس الوطني والتطلع للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن المشاركة والإيجابية هما الهدف الأسمى بعيدًا عن اسم المرشح.

وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

عدم المشاركة بشكل إيجابى فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة يزيد من حجم الضغوط

وأوضح أن عدم المشاركة بشكل إيجابي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يزيد من حجم الضغوط التي من الممكن أن تتعرض لها مصر من الخارج، فضلًا عن أنها رسالة للعالم من الشعب المصري بأنه متمسك باستقلاليته، ومتمسك بوجوده، ومشارك بقوة في تحديد مستقبله.

مبادرة جريدة الدستور “صوتك لمصر” خطوة مهمة نحو تعزيز الوعى السياسى
وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن بالغربية، تعد مبادرة جريدة الدستور “صوتك لمصر” خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة للمواطنين في العملية الديمقراطية، فهي دعوة للمصريين بكافة شرائحهم للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم فيما يتعلق بمستقبل البلاد واختيار القادة الذين يمثلونهم، بدافع الحس الوطني العميق الذي يدفع المصريين للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو العرقي.

وتوجه المهندس حازم فوزي، بدعوة لجميع المواطنين من كل الأعمار بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية تحقيق التمثيل الشامل والشرعي للمواطنين في اختيار رئيس الجمهورية القادم، المشاركة الفاعلة والإسهام الإيجابي في صنع المستقبل الدستوري لمصر هما ما يحقق التغيير والتطور المستدام، حيث إن المشاركة والإيجابية هما المفتاح لبناء مستقبل دستوري قوي ومزدهر لمصر.

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