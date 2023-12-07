تعرف على أماكن وعناوين لجان المغتربين بمحافظة الغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن استقبال الانتخابات الرئاسية للمغتربين بتاريخ 10-11-12 ديسمبر الجاري، في مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تحديد لجان الاقتراع المخصصة للمغتربين في عدة مناطق في المحافظة.

وهذه اللجان، هي: لجنة محطة السكة الحديد في طنطا ومدارس محمد الخولي سبرباي وأم المؤمنين الثانوية بنات وبثينة أحمد النجار بكنيسة دمشيت وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بجوار كمين دفرة، وجميعهم بمركز طنطا.

وفي المحلة الكبري، تم تحديد مدرسة المحلة الثانوية للغات ومجمع مواقف المحلة الثاني كمواقع للجان الاقتراع، فيما تم تحديد مبنى الإرشاد الزراعي في مركز بسيون، وديوان مركز ومدينة كفر الزيات وهندسة ري قبلي في كفر الزيات لاستقبال الناخبين المغتربين أيضًا.

وتم تحديد مدرسة الحاج داود الابتدائية في السنطة، ومركز الرعاية الصحية في قرية سنبو بزفتى ومدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات في زفتى ومدرسة أحمد علي الإعدادية للبنين ومدرسة ميت عساس الإعدادية للبنات في سمنود أيضًا.

وتواصل محافظة الغربية، استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية، حيث يقوم طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولات ميدانية لمتابعة التجهيزات في مقار الانتخابات في المحافظة، وتهدف هذه الجولات إلى ضمان جاهزية المقار وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، بالإضافة إلى توفير الراحة والسهولة للمواطنين خلال عملية التصويت.

ومن جانبه، أشار رحمي إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتعزيز الديمقراطية في البلاد. يسعى المحافظ وفرقه العاملة إلى توفير بيئة مناسبة للمشاركة الحرة والعادلة للمواطنين في العملية الانتخابية، وضمان أن يتم التسجيل والتصويت بسهولة ويسر.

ويستمر توجيه حملات التوعية في جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة لتوعية الناس بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية. يهدف ذلك إلى زيادة الوعي السياسي وتحفيز المواطنين على القيام بواجبهم الوطني والمشاركة في صناعة مستقبل البلاد، وتأمل محافظة الغربية أن يتم تحقيق نسبة عالية من المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، مما يعكس إرادة المواطنين في تشكيل مستقبل البلاد وتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.