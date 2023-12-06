الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. رئيس مركز شباب زفتى يحث المواطنين على الالتزام بواجب المشاركة الانتخابية

رئيس مركز شباب زفتى
رئيس مركز شباب زفتى

أشار محمد فوزي فودة،  رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتى في محافظة الغربية، إلى أهمية الالتزام بواجب المشاركة الانتخابية كواجب وطني، وأكد فودة على أنه علينا كمواطنين أن نكون على قدر مسئولياتنا وأن نؤدي أمانتنا وندلي بأصواتنا، حيث لن نبلغ المستقبل الذي نأمله لوطننا إلا بحسن اختيار من يمثلنا.

وأضاف فودة، أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية ينبع من حبنا لبلادنا وانتمائنا لهذا الوطن، وأشار إلى أهمية اختيار المرشحين بناءً على معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، يجب أن تخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم بلادنا وشعبنا العظيم، وتعكس عظمة حضارتنا العريقة ومكانتنا بين دول العالم.

وأكد فودة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا أصيلًا، يؤكد أيضًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضاف فودة، أن المشاركة الانتخابية لها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، فالالتزام بالنهج الديمقراطي والسعي للنهوض بالأوطان في كافة الميادين يساهم أيضًا في رفع نسبة المشاركة الانتخابية وإدراك الناخب لأهمية صوته في تغيير مصير الشعب ووضع الوطن في الاتجاه الصحيح.

وحث فودة جميع المواطنين والمواطنات على الالتزام بواجب المشاركة الانتخابية والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل الوطن. يؤكد ضرورة التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة في اختيار المرشحين الذين يمثلون تطلعات الشعب ويعملون على تحقيق التنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة.

واختتم رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، حديثه لـ“الدستور” قائلًا نثق في حسن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية، وأنها ستُجرى وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، فالهيئة ستديرها بضمير وعدالة القاضي ونزاهته في الحكم، كما أنها توفر كافة الضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة، فالانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى أن يكون هناك قاض لكل صندوق، في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، كما أن الهيئة أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ونحن نثق في نزاهتها، فالهيئة على رأسها قضاة أجلاء يديرون بضمير القاضي وحياده وتجرده.

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